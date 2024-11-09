Росія може обігнати ЄС у виробництві артснарядів у 2025: Сибіга зробив серйозне застереження

Росія зможе обігнати усі країни ЄС разом узяті вже у 2025 році у виробництві артснарядів, збільшивши різницю на щонайменше 30%. Така загроза цілком реальна у разі відсутності реакції або намагань запобігти.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Боррелем, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Росія зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС

За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті,

– заявив глава українського МЗС.

За його словами, вже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Першочергово, як наголосив міністр, йдеться про так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомогає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.

"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Європейського союзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", – додав міністр закордонних справ України.

Днями Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що один російський тіньовий флот заробляє близько 12 мільярдів доларів щомісяця. Відповідно сума доходу за майже три роки війни перевищує суму всіх коштів, які Україна отримала від країн світу.