Росія змушена зменшити кількість обстрілів з однієї причини, – експрацівник СБУ

Служба безпеки України провела успішну операцію на тимчасово окупованій території Донецької області. Українські дрони завдали точкових ударів по артилерійських та мінометних складах ворога.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що знищення військових складів допомагає Україні виграти час. Росія вимушена витрачати ресурси на відновлення втрачених запасів та доставку нового озброєння на фронт.

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Такі удари знижують темпи російських наступальних дій на окремих напрямках.

У Росії починаються пробуксовування із поставками артилерійських снарядів, тому зменшується кількість обстрілів. Якщо там були керовані авіаційні бомби, то й їх стало менше. Останнім часом ми майже про них і не чуємо. Це саме завдяки тому, що ми свого часу дуже активно "попрацювали" по складах,

– пояснив Ступак.

За його словами, спрогнозувати, як на довго це гальмуватиме Росію складно. Якщо вдається вразити локальні склади, це дає Україні час для підготовки до можливих атак. Якщо ж знищено склади з ракетами, це дозволяє відтермінувати масовані обстріли.

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"Наприклад, у вересні було знищено кілька російських складів, і ми змогли відтермінувати масовані обстріли на місяць-півтора", – додав Ступак.

Підготовка подібних операцій українських спецслужб є ретельною та тривалою. До них залучають супутникову розвідку, розвідувальні дрони та іноді місцевих інформаторів.

Необхідно обійти системи протиповітряної оборони, виснажити їх або обманути. І це приносить великий результат!

– наголосив експерт.

Важливим фактором є також вибір моменту удару, коли склади максимально заповнені боєприпасами та озброєнням, що дозволяє завдати противнику максимальної шкоди.