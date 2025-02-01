Росія знала, що там цивільні: Генштаб показав кадри з наслідками удару по інтернату в Суджі

Російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області. Цей удар було завдано цілеспрямовано.

На момент атаки там перебували десятки цивільних, які готувалися до евакуації. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Ворожа армія цілилася по росіянах

Увечері 1 лютого росіяни завдали цинічного удару по школі-інтернату в місті Суджа. Там перебували здебільшого пенсіонери та люди, які не можуть рухатися. Усього під завалами будівлі опинилися близько 95 людей.

За інформацією українських військових, російська армія знала, що в інтернаті перебувало багато цивільних росіян, серед яких жінки, діти та малозахищені особи. Проте це не завадило їм скинути КАБ на будівлю. Війська Росії скоїли черговий воєнний злочин, але цього разу проти своїх громадян.

Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян,

– написали в Генштабі ЗСУ.

Наразі в Суджі триває рятувально-пошукова операція, вцілілих цивільних намагаються врятувати.

Кадри з місця російського удару по інтернату в Суджі: дивіться відео