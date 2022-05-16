Росія знайшла, чим відповісти на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Сьогодні Путін вирішив скликати засідання ОДКБ. "Пацієнт" скоріше мертвий, ніж живий, але Путіну це конче потрібно.

Дуля у кишені

Чим відповісти на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО? Показати, що ОДКБ існує.

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Навряд чи хтось там готовий воювати за Путіна. Казахстан і Білорусь Путін мріє "з’їсти" в єдину союзну державу, бажано до 100-річчя СРСР у грудні цього року.

У Вірменії, Киргизстану та Таджикистану вистачає своїх проблем. Тому і зустріч ОДКБ це про бажання показати, що Росія не наодинці у боротьбі, як вони кажуть, з Україною та Заходом.

Провальна ідея

Але це їм не допоможе: Росія та ОДКБ стають слабкішими, а Україна та НАТО – сильнішими.

Путінська війна проти України підштовхнула розширення Альянсу і воно не зупиниться на Фінляндії та Швеції, потрібно готувати в Брюсселі щогли ще для багатьох прапорів, але насамперед – для Українського.

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