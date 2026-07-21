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24 Канал Новини України Росія знову атакує Україну дронами: де зараз загроза
21 липня, 21:44
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Оновлено - 21:58, 21 липня

Росія знову атакує Україну дронами: де зараз загроза

Данило Жоров

Країна-агресорка продовжує тероризувати цивільне населення ударними безпілотниками. В багатьох областях пролунав сигнал повітряної тривоги.

Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку Росії?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття. 

Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту

 

22:50, 21 липня

Групи БпЛА курсом на Суми.

22:49, 21 липня

БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.

22:19, 21 липня

Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ, Вилкове з акваторії Чорного моря.

21:44, 21 липня

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Десни, Городні. 

Сумщина: БпЛА на Путивль. 

БпЛА у напрямку Полтави. 

Київщина : БпЛА курсом на Вишгород, Переяслав.

21:26, 21 липня

КАБи на Запоріжжя.

20:53, 21 липня

Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря.

20:45, 21 липня

КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!

20:39, 21 липня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.

Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.

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