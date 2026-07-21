Росія знову атакує Україну дронами: де зараз загроза
Країна-агресорка продовжує тероризувати цивільне населення ударними безпілотниками. В багатьох областях пролунав сигнал повітряної тривоги.
Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про атаку Росії?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття.
Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту
Групи БпЛА курсом на Суми. БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища. Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ, Вилкове з акваторії Чорного моря. Чернігівщина: БпЛА у напрямку Десни, Городні. Сумщина: БпЛА на Путивль. БпЛА у напрямку Полтави. Київщина : БпЛА курсом на Вишгород, Переяслав. КАБи на Запоріжжя. Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря. КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину! Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища. Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.
Групи БпЛА курсом на Суми.
БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.
Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ, Вилкове з акваторії Чорного моря.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Десни, Городні.
Сумщина: БпЛА на Путивль.
БпЛА у напрямку Полтави.
Київщина : БпЛА курсом на Вишгород, Переяслав.
КАБи на Запоріжжя.
Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря.
КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!
Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.