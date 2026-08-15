Росія знову тероризувала Україну: як відпрацювали сили ППО

У ніч на 15 серпня Росія продовжувала атакувати Україну безпілотниками. З 18:00 14 серпня росіяни атакували загалом 152 ударними БпЛА.

У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО.

Результати роботи ППО

Ударні БпЛА типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія" летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Йдеться, зокрема, про БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль.

Зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

– закликали у ПС.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія вбила 3-місячне немовля у Марганці на Дніпропетровщині, ще 11 людей поранила. Удар БпЛА припав по багатоповерхівці.

Вночі від російських обстрілів потерпала й Запорізька область. Росіяни знову атакували "Епіцентр" у Запоріжжі, а також промислове підприємство.