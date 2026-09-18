Росія знову тероризує Київщину: регіон під атакою дронів

Російські війська знову атакують Україну ударними безпілотниками. Під час повітряної тривоги 18 вересня вибухи прогриміли на Київщині.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Які наслідки?

Росія продовжила терор Київської області увечері п'ятниці. Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили після 18:00 в усіх районах області.

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника в районі Броварів, що летів у напрямку столиці. Близько 18:19 в регіоні пролунали вибухи.

Місцева влада уточнила, що вони пов'язані із роботою сил протиповітряної оборони по російському БпЛА.

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали в Київській ОВА.

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Нагадаємо, цього ж дня окупанти атакували Кременчуцький район Полтавщини. Ворог поцілив по одному з приватних підприємств. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Також було пошкоджено будівлі поруч та автівки.