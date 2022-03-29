Росія знову використала жителів Донбасу найбільш скотинячим чином

Росія перекидає примусово мобілізованих мужиків із Донбасу до Сумської області воювати проти України.

Ніхто не мріє стати гарматним м'ясом

При цьому бойовий дух у цих вояк настільки низький, що вони буквально на ходу записують відеозвернення, в яких розповідають про небажання ставати гарматним м'ясом у безглуздій бійні.

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Росія найбільш скотинячим і нелюдським чином використовувала жителів Донбасу раніше і зараз продовжує використовувати їх, як витратний матеріал, який не шкода. Адже за цих людей не доведеться навіть звітувати і включати їх у статистику втрат РФ.



Більшість примусово мобілізованих жителів Донбасу не хочуть воювати проти співгромадян-українців / Скриншот відео 24 каналу

Дуже важливо, щоб наше командування зараз звернулося до таких примусово мобілізованих бійців та гарантувало їм можливість безпечно скласти зброю, не воювати та зберегти своє життя. Думаю, що ці люди про Росію вже все розуміють.

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