Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині й у низці областей

Російські загарбники не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 20 травня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожого удару – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Атака "Шахедами" 20.05.2025