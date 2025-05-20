19 травня, 22:25
Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині й у низці областей
Російські загарбники не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 20 травня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожого удару – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Атака "Шахедами" 20.05.2025
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу Тривога на Київщині. На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
22:39, 19 травня
22:28, 19 травня
22:26, 19 травня
20:57, 19 травня
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
Тривога на Київщині.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.