Росія знову атакує "Шахедами": які області під загрозою удару

У ніч на 14 березня російські загарбники знову запустили по Україні ударні безпілотники. У частині областей оголошена тривога.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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