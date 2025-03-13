Росія знову атакує "Шахедами": які області під загрозою удару
У ніч на 14 березня російські загарбники знову запустили по Україні ударні безпілотники. У частині областей оголошена тривога.
Де зараз "Шахеди", які області під загрозою ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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У Харкові пролунала серія вибухів. Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу У Харкові прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджають, що в районі Харкова ворожий БпЛА.Перебувайте в укриттях! Загроза застосування ударних дронів на Дніпропетровщині. Загроза й на Запоріжжі. На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
У Харкові пролунала серія вибухів.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
У Харкові прогриміли вибухи.
Повітряні сили попереджають, що в районі Харкова ворожий БпЛА.Перебувайте в укриттях!
Загроза застосування ударних дронів на Дніпропетровщині.
Загроза й на Запоріжжі.
На Харківщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.