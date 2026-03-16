Везуть бетонні укриття: Андрющенко розповів, що задумали росіяни біля Гуляйполя

Російські окупанти знову перекидають ресурси з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму на північ Донецької області. Ще одна досить дивна історія відбувається поблизу Гуляйпільського напрямку.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що упродовж останнього часу росіяни звернули увагу на Гуляйпільський напрямок. Місцеві фіксують, що вони туди перевозять деякі матеріали.

Дивіться також Нові прориви на Сумщині, плани на Оріхів і штурми Костянтинівки: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається біля Гуляйпільського напрямку?

За словами Андрющенка, джерела фіксують, що окупанти перевозять в бік Гуляйпільського напрямку незрозумілі бетонні конструкції, схожі на будиночки. Вони схожі на укриття, які встановлюють в тому ж Запоріжжі, Дніпрі тощо.

Поки немає точного розуміння, навіщо окупанти це роблять. Але, ймовірно, вони хочуть робити укриття для власних безпілотних підрозділів.

Складно їх уразити, якщо вони перебувають всередині бетонної конструкції. А неподалік від Гуляйполя немає де сховатися. Багато інженерної техніки туди їде. Багато місткостей для води тощо,

– сказав Андрющенко.

Судячи з усього, йдеться про масштабне будівництво. Поки що джерела збирають деталі щодо намірів ворога.

Зверніть увагу! Херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко розповів, як зараз живуть люди на лівобережжі Херсонщини, яка окупована ще з 2022 року.

Яка ситуація на окупованих територіях?