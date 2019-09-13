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      Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон

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      Росія визнає, що випробовує нову військову техніку на Донбасі
      Росія визнає, що випробовує нову військову техніку на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

      Крім того, на брифінгу в Луганську речник бойовиків Філіпоненко заявив про те, що напередодні був збитий безпілотний літальний апарат ЗСУ, який проводив розвідку в районі села Сокільники.

      безпілотник
      Збитий юезпілотник ЗСУ

      Важливо: Бойовики поранили 2 українських військових на Донбасі

      Варто зазначити, що це не перший подібний випадок у цьому районі. Так, 8 вересня начальник пресслужби так званого "управління оборонного відомства ЛНР" Яків Осадчий повідомив, що в районі населеного пункту Тепличне був збитий БПЛА ЗСУ типу "Skywalker", який вів повітряну розвідку. 5 вересня, за інформацією пресслужби бойовиків, в районі населеного пункту Первомайськ був збитий безпілотний літальний апарат ЗСУ типу "Фурія".

      За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на окупованих територіях Луганської області наразі йде випробування новітньої розробки російського ВПК зенітно-ракетного комплексу "Лучник". Комплекс проходить так зване тестування в умовах реальних бойових дій на Сході України.

      ЗРК Лучник
      ЗРК "Лучник-Е"​ / Фото з відкритих джерел

      ЗРК "Лучник-Е" може вести стрільбу в будь-яких погодно-кліматичних умовах і в середовищі з підвищеним рівнем перешкод. Його особливістю є можливість виконувати залповий пуск ЗУР по одній цілі, а також здатність одночасно відстежувати близько чотирьох цілей. ЗРК "Лучник-Е" розміщується на шасі багатоцільового броньованого тягача МТЛБ. Пункт управління доопрацьований під застосування ЗУР від ПЗРК "Игла-С", у ньому встановлена нова електроніка. На підйомній платформі бойового модуля розміщено 2 блоки пускових установок до 6 транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з ракетами. Ще 8 ракет в контейнерах можуть перевозитися усередині корпусу машини. Комплекс здатний вдень і вночі вражати сучасні літаки тактичної авіації, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати.

      Звертає на себе увагу той факт, що офіційний представник російського МЗС Марія Захарова нещодавно заявила про те, що українська сторона порушує перемир'я і періодично відкриває вогонь по населеним пунктам самопроголошених "ЛДНР". "Тільки за 12 серпня два таких апарати були збиті народною міліцією ЛНР", – розповіла Захарова.

      Таким чином, Росія визнає той факт, що перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння і відпрацьованих тактик ведення бою.

      Нагадаю, 9 липня 2015 року була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо застосування бойовиками в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель".

      20 жовтня 2016 року європейські дипломати звернулися до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ.

      8 червня 2015 року заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко в ході засідання міжпарламентської ради "Україна-НАТО" підтвердив інформацію ГІ "Права Справа" про присутність на Донбасі російських комплексів радіоелектронної боротьби "Ртуть", яку аналітичний відділ організації оприлюднив ще 14 грудня 2014 року.

      18 березня 2018 року була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа", про тестування новітньої розробки російського ВПК РЕБ "Інфауна" в умовах реальних бойових дій на Сході України.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Окуповані території
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