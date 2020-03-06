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      Росія пізнається в біді, або Як в Москві почали дискримінацію громадян Китаю

      -
      Росія відкрила очі Китаю / metro

      Китайське МЗС заявило, що Китай захистить своїх громадян за кордоном від дискримінації через коронавірус.

      Это прямо относится к московскому мэру Собянину, который, словно неповоротливый слон, влез в деликатную сферу российско-китайских отношений.

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      Китай уверен, что Собянин устроил в Москве систему дискриминации китайцев, о чем посольство Китая сообщило в письме на имя градоначальника (напечатано "Новой газетой"). Дипломаты полагают, что полиция Москвы и "Мосгортранс" устроили мониторинг исключительно граждан КНР.

      Китайские товарищи сообщают, что такого нет даже в США и западных странах.

      Зато в дружественной России – пожалуйста.

      Собянин ответствовал в том обычном для ответов российского начальства смысле, что все не так, – на самом деле "все хорошо, прекрасная маркиза". Дискриминации нет, а глупые правила карантина (прибыл в Москву хотя бы на пару дней, обязан сидеть на карантине 14 дней в гостинице) надо соблюдать. И сам же Собянин выдал информацию, которая китайские опасения полностью подтвердила:

      "Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек – граждане КНР".

      То есть, сами вы, китайцы, виноваты.

      Молодец. Отлично сработал.

      Но это Китай – писать ему так, как отвечаешь на письма недовольных житеей Москвы, активистов и оппозиции, – неумно.

      Надо понимать психологию руководства Китая – страны, долгие годы находившейся под иностранным контролем, испытала большие страдания и унижения. И решила, что такого никогда больше не повторится.

      Поэтому отношение официальных властей к гражданам КНР, как к людям второго сорта, вероятно, неприятно удивило и глубоко затронуло китайцев.

      То, что сделал Собянин, разом показало истинное лицо "друзей" с севера. И напрасно полагать, что если китайцы терпят в отношении себя ограничения со стороны своих властей, то они с таким же чувством будут воспринимать репрессивные меры иностранцев, проводимые только потому, что они – китайцы.

      "Друзья познаются в беде," – говорит пословица. Беда пришла и, Собянин, создав проблему на пустом месте, показал Китаю, что россияне им – не друзья. Прокололось начальство страны на мелочи. Это не будет забыто. И заставит Китай задуматься.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини Росії Новини політики Коронавірус Covid-19 Публікації Москва Китай
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