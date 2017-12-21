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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія повинна повернути мир на Донбас, – Собчак

08:52, сьогодні 1329 Читать новость на русском
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Getty Images

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак вважає, що Росія частково спровокувала конфлікт на Донбасі, однак, за її словами Кремль взагалі не повинен ані "підтримувати жодну зі сторін конфлікту", ані "бути його стороною".

Таку заяву вона зробила під час телемосту з українськими журналістами, передає "Гордон".

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"Я вважаю, що Росія жодним чином – ні де-факто, ні де-юре – не повинна брати участь в конфлікті на Донбасі. Ніяким чином ми не повинні підтримувати жодну зі сторін конфлікту, і самі не повинні бути його стороною. Очевидно, зараз, незважаючи на запевнення російської влади, це все одно відбувається", – підкреслила політикиня.

На її переконання, конфлікт на Донбасі частково було спровоковано Росією, відтак Кремль має вивести звідти своїх інструкторів і припинити постачати зброю бойовикам.

"Інструктори, всі ці люди, прикидаються контрактниками або добровольцями, вся ця складна система нібито "нас тут немає" – це все повинно бути виведено за кордон. Україна – незалежна сусідня держава, яка в змозі самостійно вирішувати подібні проблеми. Тим більше, коли спочатку вони нагнітались, на мій погляд, ззовні", – додає кандидатка у президенти Росії.

Крім того, Собчак наголосила, що зараз ситуація ускладнилася, але спочатку вона була штучно роздутою.

"Росія повинна зробити все можливе, щоб повернути мир в Донецьку та Луганську області", – резюмувала Собчак.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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