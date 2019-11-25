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      Росія створила понад 5 тисяч фейків: конференції з протидії дезінформації у Грузії

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      ЄС посилить протистояння російській пропаганді. Про це говорили на конференції у Грузії. Учасники з різних європейських країн та експерти обговорювали механізми боротьби із кремлівською інформаційною машиною.

      Медіаексперт та аналітик Атлантичної ради Якуб Каленський заявив, що Україна дала нам урок рівно 6 років тому, коли почалась революція на Майдані. Якщо є владу, яка не хоче або не здатна протидіяти російському впливу або агресії, тоді доводиться діяти громадянському суспільству

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      Так медіаексперт Якуб Каленський відповів на питання грузинських активістів чи можливо боротись з російським впливом і пропагандою без влади. Зараз в Грузії поновились протести проти парламентської більшості та прем'єра, яких контролює проросійський олігарх і експрем'єр Іванішвілі.

      Згідно з дослідженнями ЄС з аналізу дезінформації за останні 5 років Росія спродукувала понад 5 тисяч фейкових новин. З них половина щодо України.

      Конференція у Грузії
      Конференція у Грузії

      Але "розп'ятими хлопчиками" не обходиться, бо дістається й іншим сусідам агресора. Наприклад, Росія звинуватила США в розробці біологічної зброї і випробування її в Грузії, через що, мовляв, померло 73 людини. Цю новину підхопили всі російські ЗМІ.

      Після цього її почали повторювати російські міністри та політики, включно з Путіним. Звісно, новина жодним чином не підтвердилась. Саме в Грузії, де Південна Осетія і Абхазія окуповані Росією вже не перший десяток років, ЄС та Єврокомісія започаткували конференцію з протидії дезінформації і пропаганді.

      Протести в Грузії
      Протести в Грузії

      "Але це не лише символічний жест, а й нагода попрацювати з грузинами і також нагода залучити до цього більше організацій з цього регіону. Ми зберемо всі їхні відгуки, повернемось до Брюсселя і використаємо їх, коли ЄС плануватиме свої наступні дії протидії дезінформації", – повідомив голова групи з протидії фейкам East StratСom Аннелі Ахонен. Завданням було напрацювати тактику боротьби з кремлівською пропагандою в сусідніх до Росії країн.

      Якуб Каленський заявив, що Росія витрачає на фінансування дезінформації все більше грошей та стає агресивнішою. Основний висновок конференції – з пропагандою треба боротися не лише на рівні спростування повідомлень офіційними особами.

      Якуб Каленський
      Якуб Каленський

      "Ви маєте дати людям інструменти, які їм потрібні, щоб бути спроможними аналізувати інформацію, яку вони отримують. Аби потім вони могли висновки, що правильно, що ні, що важливо, а що ні", – розповіла виконавча директорка Консультативної комісії США Вів'єн Волкер.

      Якщо ви спробуєте зрозуміти якусь інформацію не покладайтесь на один інструмент аналізу. Вам потрібно багато. Ми використовуємо десь 3 інструменти аналізу дезінформації, щоб скласти повноцінне враження,
      — додав директор Інституту злочинності та безпеки Мартін Іннес.

      Водночас, учасники конференції вважають, що суспільство довіряє більше молодим активістам, ніж офіційній владі. Саме молодь краще опанувала мережу інтернет, де пропаганда поширюється найактивніше, тож і має очолити боротьбу з нею.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Грузії Інформаційні технології Євросоюз Новини США
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