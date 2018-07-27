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Росія стягує важке озброєння до лінії розмежування на Донбасі: у СЦКК назвали зброю

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Росія стягує артилерію і танки до лінії розмежування
Росія стягує артилерію і танки до лінії розмежування / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати танки і важку артилерію поблизу лінії розмежування сторін на території Донбасу.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню у Facebook.

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"Українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, спостерігачі зафіксували численні факти переміщення військової техніки за межами виділених місць зберігання озброєння, а також ведення робіт з облаштування позицій у непідконтрольних урядові України районах. Також зафіксовано переміщення значної кількості броньованої техніки (БМП, БТР) та особового складу збройних формувань РФ.

Так, у смузі дій ОТУ "Північ" безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував переміщення техніки: реактивних систем залпового вогню – 3 одиниці; буксируваних гаубиць – 46 одиниці; самохідних гаубиць – 12 одиниць; танків – 45 одиниць. У смузі дій ОТУ "Схід" зафіксували переміщення самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 122 мм – 3 одиниць; танків Т-64 і Т-72 – 21 одиниць.

Як зауважили спостерігачі, також спостерігається ведення збройними формуваннями РФ інженерних робіт з облаштування та удосконалення позицій у займаних ними районах, підкреслюється в повідомленні.

СЦКК розцінює вказані заходи, що здійснюються ворогом всупереч всім домовленостям та зобов’язанням щодо розмежування сторін і відведення бойової техніки, як ознаку підготовки збройних формувань РФ до активних дій з метою подальшого загострення ситуації на лінії зіткнення,
– наголосили у штабі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Зброя
Джерело: 24 Канал
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