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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Артем Овдієнко

      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить

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      Як Росія діятиме під час українських виборів
      Як Росія діятиме під час українських виборів / Ілюстрація

      На сьогодні вже 23 українців заявили, що вважають себе гідними бути Президентом України. Проте кількість охочих до найвищої посади в державі може ще збільшитися...

      Останній день реєстрації кандидатів в гаранти української конституції – 9 лютого. Щоб дійти до ЦВК і заявити про своє бажання балотуватися в амбіційних співвітчизників є ще 10 днів.

      Коли сформується остаточний перелік кандидатів, тоді і розгорнеться між ними справжня боротьба, адже всі суперники нарешті знатимуть одне одного, й розроблятимуть повноцінні стратегії з протидії конкурентам. Не думайте, що це занадто пафосно звучить – усе так і відбуватиметься. З огляду на те, скільки поважних, дорогих та дуже дорогих політтехнологів і консультантів заангажовано увійшли до кандидатських штабів.

      Читайте також: Втручання не розпочнеться, воно вже триває, – Тука про російський слід в українських виборах

      Але не менш серйозно підійшли до питання українських виборів і в Росії. Тільки там це вже не передвиборні, а повноцінні військові штаби, зокрема, штаб ГРУ Російської Федерації, чиї фахівці докладатимуть максимум зусиль, щоб спотворити українське волевиявлення. Відомий навіть бюджет російського втручання: Кремль виділив на це 350 мільйонів американських доларів (10 мільярдів гривень)! Отак Москва прагне повернути нас у свої тенета – готова навіть астрономічні суми витратити на не зрозуміло що.

      Коротко, на що саме підуть ці гроші і як нам зробити так, щоби ці гроші були Москвою витрачені марно.

      Підуть вони, по-перше, на всі можливі види кібератак: російські хакери намагатимуться атакувати і сайт ЦВК, і систему передачі інформації з дільниць на сервери Центральної виборчої комісії. Для цієї протидії у нас є кіберполіція, фахівці СБУ, певен, що долучаться допомогати й американці з ФБР чи ЦРУ – вони вже мають досвід прямого російського втручання у свої президентські вибори.

      Але ж росіяни не обмежаться хакерськими атаками – активну роботу у соцмережах розпочнуть і їхні боти з фейкових акаунтів: будуть вкидати й масово поширювати неправдиву інформацію та компромат на українських кандидатів. На жаль, прості українці і дотепер славляться відсутністю критичного мислення та не мають бажання перевіряти сенсаційні новини, тому, ця тактика росіян точно спрацює. А ще будуть фейки на кшталт: "п'яний Порошенко цієї ночі розстріляв з міномета російськомовну контрактницю, яка відмовилася їсти сало". Вже незабаром подібні байки будемо зранку читати у Фейсбуці за чашкою кави, будемо сміятися із їхньої недолугості, а потому будемо шоковані, коли дорогою на роботу половина маршрутки цю фейкову новину обговорюватиме між собою на повному серйозі.

      Як цьому протидіяти? Не нервувати, не вірити в сенсаціям, перевіряти джерела інформації і мати величезне терпіння, щоб розвінчувати своїм родичам й друзям вкинуті росіянами фейки.

      Читайте також: Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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