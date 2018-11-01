10:40
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Росія ввела санкції проти низки компаній та громадян України

      1301 Читать новость на русском
      Росія ввела економічні санкції проти України
      Росія ввела економічні санкції проти України / Фото з вільних мереж

      Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

      Про це повідомляє "Медуза".

      У Росії переконують, що введені обмеження спрямовані "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб зі сторони України і на нормалізацію двосторонніх відносин".

      Так, санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

      Розташовані в Росії рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій підлягають блокуванню. Також заборонено виводити капіталу громадян і компаній за межі Росії.

      Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, бізнесмен Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Арєв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза, нардеп Андрій Білецький, продюсер Єгор Бенкендорф, екс-нардеп та співачка Оксана Білозір, бізнесмен Геннадій Боголюбов, нардеп Ольга Богомолець, нардеп Максим Бурбак, нардеп Олександр Бригинець, нардеп Іван Вінник, нардеп Артем Вітко, нардеп Сергій Власенко, нардеп Віктор Вовк, очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, нардеп Михайло Гаврилюк, нардеп Віктор Галасюк, нардеп Євген Геллєр, нардеп Артур Герасимов

       

      Новина доповнюється...

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сьогодні , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
      сьогодні , 09:01 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
      Ірина Полицька 1471
      Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      сьогодні , 08:40 Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      Блог Соцмережі
      Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      сьогодні , 07:04 Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      Яніна Ткачук
      Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      31 жовтня , 22:17 Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Турчинов пояснив, чому запровадив АТО, а не ввів воєнний стан
       27 лютого 2017 , 17:27
      Фанати "Бешикташа" завдали мільйонних збитків НСК "Олімпійський" на матчі з "Динамо"
       7 грудня 2016 , 20:40
      Карпати впевнено здолали Олімпік і продовжили переможну серію до 4 матчів
       22 квітня , 15:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук