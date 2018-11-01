Росія ввела санкції проти низки компаній та громадян України

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Про це повідомляє "Медуза".

У Росії переконують, що введені обмеження спрямовані "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб зі сторони України і на нормалізацію двосторонніх відносин".

Так, санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

Розташовані в Росії рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій підлягають блокуванню. Також заборонено виводити капіталу громадян і компаній за межі Росії.

Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, бізнесмен Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Арєв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза, нардеп Андрій Білецький, продюсер Єгор Бенкендорф, екс-нардеп та співачка Оксана Білозір, бізнесмен Геннадій Боголюбов, нардеп Ольга Богомолець, нардеп Максим Бурбак, нардеп Олександр Бригинець, нардеп Іван Вінник, нардеп Артем Вітко, нардеп Сергій Власенко, нардеп Віктор Вовк, очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, нардеп Михайло Гаврилюк, нардеп Віктор Галасюк, нардеп Євген Геллєр, нардеп Артур Герасимов

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