Попри те, що значна частина пересічних росіян підтримала повномасштабне вторгнення в Україну, зараз дедалі більше жителів Росії дратує ця війна, адже вона створює для них додаткові проблеми.

Про це вже не бояться казати навіть фанати "русского міра", інформує 24 Канал. Зокрема, полковник у відставці Міхаїл Тімошенко розповів про справжні внутрішні настрої у країні щодо війни й ситуації в армії.

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Згадали про своїх

Путінський посіпака зазначив, що дедалі більше людей починають замислюватися про те, скільки ще життів буде втрачено й чи варто продовжувати війну на тлі безладу з виплатами й пільгами учасникам бойових дій.

Шокує те, що майже 3 року тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, відтоді країна-агресор втратила понад 680 тисяч солдатів, але задумуватися про це росіяни почали лише зараз.

Зверніть увагу! У 1980 роках матері російських солдатів змусили Кремль вивести війська з Афганістану, але тоді загинуло 17 тисяч військових.

Російський полковник каже, що обурення громадян Росії набирає обертів й вже навіть поширюється у засобах масової інформації, іноді у самій держдумі зʼявляються розмови про те, щоб "зупинитися на досягнутому".

Люди починають думати, ну його на**й, це ж скільки хлопців ще загине. Нам це більше не потрібно,

– гордно заявив пропагандист.

Втім, росіян, мабуть, непокоїть не стільки кількість загиблих, як безлад й хаос, який відбувається щодо виплат й пільг учасникам бойових дій. Адже історії про це лунають з кожної праски.