У росіян зараз є дуже велика проблема: зведення з фронту від Романа Світана

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові проблеми для росіян у Криму. Він зазначив, що "на днях" все можна буде побачити.

Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Проблеми росіян у Криму

Він зазначив, що росіяни дуже сильно бояться достатньої кількості надводних безпілотників, які можуть прорватися та завдати шкоди Кримському мосту, а також вивести його з експлуатації.

А це загрожує повним оперативним оточенням російському угруповуванню в Криму. Й відповідно цивільного трафіку, адже їх багато їздить в обидва боки,

– розповів Роман Світан.

"Якщо всі ці російські цивільні розвернуться в сторону Армянську, то вони зупинять й військовий трафік. Саме тому у росіян зараз дуже велика проблема. Вони будуть всіма силами та засобами не допускати пошкодження мосту", – додав Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Удар по "Москва-Сіті"

Удари продовжуються, адже російське ППО не може збивати всі літаючі обʼєкти, які підходять до Москви. Місто по периметру має понад 100 кілометрів. Для того, щоб його перекрити, треба декілька десятків комплексів різного рівня.

Це просто неможливо зараз. Тоді їм доведеться знімати ЗРК з фронту, а, на їх думку, це неприпустимо,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що Москва зараз можна сказати, як "відкрита книга" для безпілотників. Частину збивають, а частина проходить. А коли вже безпілотник потрапляє в місто і йде між будинками, то РЕБ його не бачить. Жоден локатор не зможе відсіяти перешкоди від будинків.

Токмак

За словами експерта, Токмак це великий військовий хаб – там декілька дуже великих складів розташовано, як з боєприпасами, так й з паливом.

"Туди за декілька місяців перекинули велику кількість боєприпасів та палива. Зараз його, як військовий хаб, залишати дуже небезпечно.Якщо є підтверджені координати, то однозначно вони будуть знищуватися", – додав Світан.

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