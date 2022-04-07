Росіян перекидають на Донбас, але і там будуть проблеми із моральним духом, – розвідка Британії

Проведення наступальної операції на Сході – головна мета російських сил. Попри переміщення та перегруповання, у російських військових залиша.ться великі проблеми з моральним духом особового складу та забезпенням.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки. Російська артилерія б'є по лінії розмежування на Донбасі, також там наносять авіаудари.

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Росіяни цілять по об'єктах інфраструктури в Україні

Росіяни навмисне б'ють по об'єктах інфраструктури, аби вплинути на здатність українських військових поповнювати запаси. Також держава-агресорка хоче посилити тиск на український уряд.

У Росії все одно будуть проблеми з особовим складом

Незважаючи на перефокусування сил та поповнення матеріально-технічного забезпечення, у російських військових залишаться старі проблеми. В особового складу буде незадовільний психологічний стан та росіянам бракуватиме "живої сили".

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