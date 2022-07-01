У росіян проблема з розвідкою та корегувальниками вогню, – експрацівник СБУ

Українські військові влучно знищують склади боєприпасів росіян, командні пункти окупантів тощо. Водночас росіяни мають проблеми з розвідкою та корегувальниками вогню.

Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він підтвердив, що за останній час ЗСУ знищили 5 великих складів росіян з боєприпасами.

До теми Український спецназ працює у глибокому російському тилу, – The Times

Проте, на його думку, окупанти будуть продовжувати обстріли українських міст. "Важко сказати, наскільки вони корелюються з успіхами на фронті. Вони обстрілювали нас в перший день війни і будуть обстрілювати до останнього", – вважає він.

Ступак наголосив, що у росіян проблема з розвідкою в Україні та коригувальниками вогню. Бо, на його думку, відповідь Росії мала б бути по військових об’єктах чи захисниках України.

Але вони не влучають у такі цілі, оскільки вони не розуміють, де вони знаходяться, в них немає координат та коригувальників вогню, та й взагалі проблема з розвідкою,

– заявив експерт.

Експрацівник СБУ вважає, що в Росії просто багато ракет і їм конче треба кудись стріляти.

"Я думаю, що вони в першу чергу стріляли б по військових об’єктах, але у випадку, що в них немає цих даних, вони просто гатять всюди, зокрема, по житлових будинках", – пояснив він.

Але Ступак також не виключає того, що окупанти можуть навмисно стріляти по мирних. "На жаль, невідомо точно, скільки Росія має ракет", – додав він.

Чого ще очікувати від росіян? На думку експерта, Росія ще намагатиметься вчинити безпосередні теракти на території України, а не ракетні удари, зокрема, за допомогою агентури чи людей, які "співчувають Росії". "Наприклад, щоб вони доставили вибухівку під якийсь великий та важливий об'єкт та спробували його підірвати чи пошкодити", – вважає Ступак.

Ступак про ракетні удари та проблеми російської армії:



До слова, раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Росія готує на території Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.