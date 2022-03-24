У росіян виникають величезні проблеми з контролем населення на зайнятих територіях

На тимчасово окупованих територіях України, найманці Кремля зіштовхуються зі спротивом місцевого населення. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з-поміж зрадників та колаборантів – безуспішні.

Таку інформацію повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Українській народний спротив не готові підпорядковуватись проросійській владі.

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Не зважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, Росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

За попередніми даними, спроби встановлення бутафорської проросійської влади з-поміж зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

Зазначимо, що російська влада намагається шляхом пропаганди та створенням провокацій дезінформувати українців.

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