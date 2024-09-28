52 країни воюють проти нас, – пропагандисти закликають росіян евакуюватися з прикордоння

Кремлівські пропагандисти уже забули, як планували "взяти Київ за три дні". Тепер вони бідкаються, що ситуація на фронті складна та закликають росіян евакуюватися із прикордоння.

А ще вони нарахували, що проти них "воюють 52 країни". Це сказав один із російських пропагандистів у своєму відеозверненні до росіян, передає 24 Канал.

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Пропагандист лякає росіян "новими наркотиками з Заходу"

Пропагандист бідкається, що росіяни нібито живуть за принципом, що "немає ніякої війни", "сво" їх не стосується і "ніяких мобілізацій не потрібно". При цьому він взявся лякати громадян своєї країни, що уже восени нібито ЗСУ підуть у великий наступ.

Не виключено, що противник займе навіть великі міста, зокрема під загрозою Курськ і Бєлгород. Я настійно рекомендую насамперед скласти документи, гроші, все необхідне в одну – дві великі сумки, які ви одним ривком засунете в машину,

– сказав той.

Пропагандист також порекомендував мешканцям російського прикордоння не очікувати, що все буде добре, а одразу втікати.

А ще він вважає, що на Заході зараз улюблене заняття – "ґвалтувати дітей, а їхню кров з адреналіном, який виділяється під час мук, переробляти у наркотики".

Чоловіку привиділося, що такі "наркотики" нібито вживає як просте населення, так і західна еліта.

"Яке майбутнє чекає дітей на окупованих територіях – зрозуміло, чоловіків і жінок приблизно те саме. Ринок органів у Європі зараз розцвів", – видав путінський пропагандист.

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