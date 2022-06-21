У росіян зараз немає сил для висадки десанту біля Одеси, – Братчук

Одеса залишається важливою ціллю для російської окупації. От тільки сил здійснити десантування в цьому місці в загарбників немає.

Росія продовжує контролювати своїми кораблями північно-західну частину акваторії Чорного моря. Вона блокує українські порти та окупувала острів Зміїний. А серед подальших планів – висадка десанту для захоплення Одеси. Але поки таких можливостей у ворога немає. Це підтвердив і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Ми постійно говоримо про ризик проведення військово-морської десантної операції. Хоча наразі у ворога немає можливості це зробити. Немає сил, недостатньо засобів вогневого ураження", – розповів Сергій Братчук.

Загроза ракетних ударів

Натомість ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою. За даними Сергія Братчука, для цього Росія вивела в море п'ять кораблів, які озброєнні крилатими ракетами "Калібр". Також там же є і підводний човен та чотири великі десантні кораблі.

Про те, що в акваторії Чорного та Азовського морів утримуються 5 носіїв високоточної зброї, які готові до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, підтверджують і в Генштабі Збройних Сил України.

Ракетні удари по Півдню України

Нагадаємо, 20 червня російські окупанти впродовж 3 годин випустили по Півдню України 14 ракет. Це були 4 ракети Х-31А з винищувача та 10 ракет "Онікс".

В Одесі ракета влучила в логістичний продовольчий склад. Загинула цивільна особа – охоронець складу. Будівля згоріла.

Одна з ракет типу "Онікс" була запущена по Очакову – вона влучила в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Її, скоріш за все, випустили з території окупованого Криму.​

Ще дев'ять ракет "Онікс" запустили по півдні Одеської області. В результаті обстрілів в дельті Дунаю пошкодили житлові будинки на островах, а в Білгород-Дністровському районі – влучили біля цвинтаря і біля об'єкта промислової інфраструктури.

Окрім того, ворог випустив дві ракети по Одещині вночі проти 20 червня, проте ППО вдалось їх збити.

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