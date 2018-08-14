Росіян судитимуть не лише за меми, але й за їх опис

У Росії в зв'язку із збільшенням кримінальних справ за публікацію заборонних мемів розпочали з’являтися текстові описи суперечливих картинок. Проте, як з'ясувалося, навіть цього може виявитися достатньо, аби "правопорушника" притягнули до відповідальності.

"Новая газета" опублікувала офіційне повідомлення регулятора: в ньому пояснюється, за яких умов ЗМІ можуть переказувати зміст картинок і мемів з матеріалів кримінальних справ про екстремізм або образу почуттів віруючих.

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Згідно із заявою Роскомнадзора, це допустимо, тільки якщо текст не містить інформації, яка порушує зазначені закони. Якщо ж в публікаціях ЗМІ будуть виявлені ознаки "порушення соціальної, расової, національної або релігійної ворожнечі", вони можуть бути класифіковані як порушення статті "Про протидію екстремістській діяльності".

При цьому, як і раніше залишається незрозумілим, чи йде мова тільки про інформацію і матеріали, вже визнаних судом екстремістськими, або ж про будь-які тексти, в яких за зверненням слідства експертиза може виявити ознаки екстремізму та образи почуттів віруючих,

– зазначає видання.



Офіційне повідомлення Роскомнадзору

Нагадаємо, що в Росії почастішали випадки кримінального переслідування за публікацію мемів в соціальній мережі "ВКонтакте". Фігурантами гучних справ ставали звичайні користувачі, які розмістили на своїх сторінках зображення, визнані судом екстремістськими.

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