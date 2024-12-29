Росіянам буде важче: уряд Азербайджану підтримав жорсткіші правила для перебування в країні

Через авіакатастрофу в Актау, яка сталася 25 грудня, для громадян Росії посилили правила перебування в Азербайджані. Уряд Азербайджану ухвалив відповідне рішення 29 грудня.

Нові правила набувають чинності 1 січня 2025 року, передає 24 Канал. Цікаво, що таке рішення пов'язане не тільки з авіатрощею.

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Чому Азербайджан посилив правила перебування для росіян

Зміни анонсували ще 28 грудня. Вони поки що стосуються тільки правил тимчасового перебування в країни для громадян Росії.

Із 1 січня громадяни Росії, які прибувають до Азербайджану в безвізовому порядку, не можуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року.

Новація стосується й осіб без громадянства, які постійно проживають у Росії.

Раніше громадяни Росії могли без кінця вдаватися до нехитрої схеми: перебувати в Азербайджані без візи до 90 днів, потім виїжджати з країни, повертатися і легально перебувати в Азербайджані ще 90 днів. Тепер же "лавочку" прикрили.

Баку заявив, що керуватиметься принципами паритету та взаємності у питаннях тимчасового перебування та міграції. Адже 26 грудня російське МЗС повідомило: з 2025 року іноземці в Росії можуть перебувати без візи до 90 днів протягом календарного року, а не 180 днів, як раніше.

Російські обмеження набувають чинності з 1 січня та стосуються в тому числі і громадян Азербайджану. Це і стало причиною посилення обмежень в Азербайджані.