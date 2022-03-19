Росіянам перед вторгненням в Україну видали обезболюючий наркотик промедол

Російський військовополонений розповів, що перед початком вторгнення солдатам РФ отримали обезболюючий наркотик промедол.

Про це розповів начальник зв’язку кримської військової частини 176-26 Руденко Ігор Олексійович під час пресконференції 19 березня.

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В селі Славне, з 20 по 23 лютого 2022 року було видано кожному військовослужбовцю додаткові боєприпаси. На кожного військовослужбовця по 4 магазини, це 120 патронів. Також були видані в ніч 23 лютого медичні аптечки, де був індивідуально-перев'язувальний пакет і кровоспинний джгут. також був виданий промедол, було показано і розказано, як його колоти,

– розповів полонений Руденко.

Та пояснив, що промедол – це наркотик, при введені якого не відчутно болі.

Військовополонений пригадав, що саме тоді він зрозумів, що вторгнення в Україну таки відбудеться. Про це він запитав у майора Вахітова.

"Я запитав, невже ми все-таки йдемо на Україну? Він підтвердив: Якщо видали промедол, значить вторгнення буде", сказав полонений.

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