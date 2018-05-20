Росіянам він згодиться як дорога для відступу, – Порошенко про Кримський міст

Президент України Петро Порошенко впевнений, що Росія понесе відповідальність за незаконне будівництво Кримського мосту.

Про це Петро Порошенко заявив під час виступу на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій.

Читайте також: Український журналіст на російському ТБ дав словесної прочуханки щодо Кримського мосту

Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв'язків з Кубанню, де живе велика кількість українців,

– заявиви Петро Порошенко.

Впевнений, агресор понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського моста.



Росіянам він згодиться як дорога для відступу. А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв’язків з Кубанню, де живе велика кількість українців. pic.twitter.com/ezNMjpLYhY — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 травня 2018 р.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів, відтак, він став "найдовшим у Росії".