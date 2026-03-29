Окупанти скинули КАБ на Краматорськ: є поранені та загиблі, серед яких 13-річних хлопець
Посеред дня 29 березня російські війська атакували Краматорськ, що на Донеччині. Через удар авіабомбою в місті є численні пошкодження.
На жаль, відомо й про загиблих та поранених. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Вадим Філашкін.
Які наслідки обстрілу Краматорська?
Через атаку пошкоджено численні багатоповерхівки. Удар забрав життя щонайменше трьох людей, зокрема 13-річного хлопця.
Є інформація також і про сімох поранених віком від 20 до 85 років.
Росіяни вкотре цілеспрямовано б'ють по мирному місту і вбивають дітей. Це свідомий терор проти наших людей,
– наголосив Філашкін.
Він також додав, що на місці влучання працюють усі необхідні служби. Наразі встановлюється остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань.
Наслідки атаки по Краматорську: дивіться фото ОВА
Раніше повідомлялося, що окупанти відходять з Дніпропетровської області та закріплюються у Донецькій, зокрема, в районі Костянтинівки, Бахмута та Слов'янська. Водночас президент Зеленський наголошує, що ідея виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки повторює російський ультиматум.
Які ще міста були під прицілом росіян 29 березня?
Терор України ворожими дронами триває від ночі. Сили ППО відпрацьовували по російських БпЛА на Київщині. Вибухи чули також мешканці Хмельницької та Вінницької областей.
Уранці ворог вдарив по Полтаві, атаку фіксували також в Конотопі Сумської області. А в Харкові стався удар бойового дрона в Холодногірському районі, там постраждало двоє людей.