Укр Рус
Окупанти скинули КАБ на Краматорськ: є поранені та загиблі, серед яких 13-річних хлопець
29 березня, 15:13
2

Окупанти скинули КАБ на Краматорськ: є поранені та загиблі, серед яких 13-річних хлопець

Тетяна Бабич

Посеред дня 29 березня російські війська атакували Краматорськ, що на Донеччині. Через удар авіабомбою в місті є численні пошкодження.

На жаль, відомо й про загиблих та поранених. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Вадим Філашкін.

Які наслідки обстрілу Краматорська?

Через атаку пошкоджено численні багатоповерхівки. Удар забрав життя щонайменше трьох людей, зокрема 13-річного хлопця.

Є інформація також і про сімох поранених віком від 20 до 85 років.

Росіяни вкотре цілеспрямовано б'ють по мирному місту і вбивають дітей. Це свідомий терор проти наших людей,
– наголосив Філашкін.

Він також додав, що на місці влучання працюють усі необхідні служби. Наразі встановлюється остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань.

Наслідки атаки по Краматорську: дивіться фото ОВА

Раніше повідомлялося, що окупанти відходять з Дніпропетровської області та закріплюються у Донецькій, зокрема, в районі Костянтинівки, Бахмута та Слов'янська. Водночас президент Зеленський наголошує, що ідея виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки повторює російський ультиматум.

Які ще міста були під прицілом росіян 29 березня?

  • Терор України ворожими дронами триває від ночі. Сили ППО відпрацьовували по російських БпЛА на Київщині. Вибухи чули також мешканці Хмельницької та Вінницької областей.

  • Уранці ворог вдарив по Полтаві, атаку фіксували також в Конотопі Сумської області. А в Харкові стався удар бойового дрона в Холодногірському районі, там постраждало двоє людей.