Росіяни в аеропортах обурюються забороною польотів: цікаве відео
Джерело:телеграм Анатолія Штефана
Європейський Союз повністю закрив повітряний простір для всіх російських літаків. Через це громадяни країни-агресорки не можуть вільно подорожувати.
Відео із ситуацією в одному з російських аеропортів оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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На оприлюднених кадрах видно, що рейс до Хургади, що в Єгипті, перенесли на невизначений термін. Все через те, що літак не міг летіти напряму, а відтак не прибув до аеропорту.
Навпростець не літає жоден російський літак,
– повідомили в аеропорту.
Росіяни в аеропортах обурюються забороною польотів: дивіться відео
Додамо, що ЄС закрила повітряний простір для російських літаків. Тепер стало відомо, що авіакомпанія РФ "Аерофлот" з 28 лютого призупиняє польоти до Європи.