Кидають в бій елітні війська: росіяни почали активні штурми ще на одному напрямку

Російські загарбники розпочали активні штурми зранку 30 березня на напрямку Сватове – Кремінна. Окупанти активно використовують бронетехніку та артилерію.

У такий спосіб ворог прагне просунутися у бік Лиману Донецької області. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

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Росіяни активізувалися ще на одному напрямку

Офіцер ЗСУ пояснив, що Лиман та Куп'янськ відіграють таку ж стратегічно важливу роль як і "фортеця" Бахмут. Вони є прямою дорогою на Слов'янськ, а потім далі на Краматорськ та Ізюм.

Для росіян це стратегічно важливий напрямок, бо тут ми загрожуємо їхнім флангам – і через Лиман, і через Куп'янськ ми напряму загрожуємо Луганську,

– повідомив Березовець.

Відтак, на напрямку Сватове – Кремінна російські загарбники посилили активність та збільшили присутність своїх підрозділів. Крім того, вони постійно спрямовують поповнення військ на цю ділянку фронту.

Березовець про ситуацію на фронті: дивіться відео

Особливість штурмів на Лиманському напрямку в тому, що противник дуже активно використовує спецпідрозділи регулярної армії Росії, зокрема десантників. Тобто ворог перекинув на цей напрямок свої елітні частини.

Утім, Збройні Сили України закріпилися на березі річки Оскіл. Це дає українським захисникам можливість для розвитку контрнаступальних дій на Східному напрямку.

Яка ситуація на інших напрямках: коротко