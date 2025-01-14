Чому росіяни просуваються біля Курахового й Покровська: військовий експерт оцінив дії ворога

Російській армії вдається стрімко просуватися на Сході України. Доволі складна ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

Військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, завдяки чому відбувається просування російських військових та як це можна зупинити.

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Як просуваються росіяни на фронті

Нарожний зазначив, що російські загарбники застосовують стандартну тактику – вони промацують, спочатку роблячи спроби зайти в лоб.

За його словами, об сам Покровськ окупанти обламали зуби, але це не зупиняє їх, тож противник далі йде по флангах, розширюючи їх.

Чому так? Тому що вся наша оборона заснована на обороні населених пунктів. У нас не вистачає людей,

– сказав військовий експерт.

Адже, пояснив він, у нас немає такої кількості людей, щоб у всіх полях та посадках змогли зупиняти ворога. Тому якщо десь у посадках чи лісопосадках оборона провалюється, то ми потім контратакуємо й робимо спробу відкинути ворога. На жаль, це не завжди спрацьовує.

Тому те, що ми зараз бачимо просування ворога, воно саме так відбувається,

– заявив Нарожний.

Це стосується, зауважив він, і Курахового. Адже загарбники там йдуть по флангах, а по місту в них доволі великі проблеми з просуванням, тож ми ще втримуємо якийсь шматок Курахового.

На його думку, щоб зупинити це, Силам оборони потрібна велика кількість озброєння, яке можуть надати наші партнери. Також варто розв'язати проблему з мобілізацією.