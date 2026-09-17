Ворог атакував Дніпро: є поранені

Російські війська продовжують терор України. Ввечері 17 вересня під ударом окупантів опинився, зокрема, Дніпро. Там прогриміли вибухи.

Про наслідки обстрілу повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Передусім слід зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на місто зі сходу. Повідомлення про вибухи надійшло близько 21:15.

Ганжа зазначив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа. Він також повідомив про двох поранених унаслідок атаки. Постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

На цьому атака, на жаль, не закінчилася. Близько 21:25 та 21:31 у Дніпрі лунали повторні вибухи.

Які ще міста були під обстрілом?

Окупанти тероризують Запоріжжя – наслідки фіксують протягом усього дня. Зокрема, зранку ворог вдарив ракетами по "Запоріжсталі". Також на камери відеоспостереження потрапив момент удару дрона по пасажирському автобусу, внаслідок чого восьмеро людей зазнали поранень. Відомо й про те, що країна-агресорка обстріляла авто швидкої.

Російські військові атакували індустріальний парк у Коростенському районі на Житомирщині. Удар припав по цивільному підприємству. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Під ударом упродовж дня й ночі перебуває також Київ та Київщина – у регіоні є руйнування інфраструктури, а також постраждалі.