Пошкодження дуже серйозні: росіяни атакували енергооб'єкт на Волині, там пожежа

Росія увечері 18 березня атакувала Волинь. Влучання сталось в енергооб'єкт поблизу Нововолинська.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Дивіться також Ворог атакував Київ: уламки дрона впали на дах й пошкодили стіну торгового центру

Які наслідки атаки на Волинську область?

Увечері 18 березня Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА на Волинь. Під час повітряної тривоги у регіоні лунали вибухи, додало Суспільне.

За даними Карпуса, ворог поцілив по енергетиці регіону. Влучання сталось в енергооб'єкт біля Нововолинська. Пошкодження оцінюють як "дуже серйозні", там триває пожежа.

Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо,

– додав мер Нововолинська.

Внаслідок атаки в частині громади зникло електропостачання. Також фіксують проблеми з водопостачанням, тому відповідні служби переходять на генератори.

До того ж, зазначив Карпус, частина котелень працюватиме на мінімумі. У місті розгортають пункти незламності.

Наслідки попередніх атак на Україну