росіяни атакували громаду на Сумщині з різної зброї: спалахнула пожежа, обстріл триває
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
російські окупанти ввечері 7 серпня вкотре обстріляли Сумщину. Внаслідок цього спалахнула потужна пожежа.
Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, область обстрілювали з різних видів зброї.
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Окупанти вкотре гатили по Сумщині
Живицький розповів, що 7 серпня після 13:00 почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади.
Мінометний вогонь, 10 "прильотів". Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач,
– зазначив голова ОВА.
Він додав, що внаслідок обстрілу на двох вулицях зникло електропостачання. Наразі там проводять роботи з його відновлення.
Вже після 17:00 росіяни били з артилерії по околицях села Піски, Буринської громади. За словами Живицького, там нарахували 13 "прильотів".
Окрім цього, з 18:00 було 16 "прильотів" з артилерії по околиці Уланового, Есманської громади.
"По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь", – зауважив очільник ОВА.
Внаслідок 13 російських "прильотів" зазнали пошкоджень:
- фермерське господарство,
- ангар із сільськогосподарською технікою,
- електромережі.
Своєю чергою, після 20:00 окупанти почали гатити з різних видів зброї по Середино-Будській громаді. Станом на 22:16 там вирує пожежа, а ворожий обстріл продовжується.
Дивіться фото з місць обстрілів сіл Павліка та Манухівка / Фото Дмитра Живицького
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