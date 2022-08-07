росіяни атакували громаду на Сумщині з різної зброї: спалахнула пожежа, обстріл триває

російські окупанти ввечері 7 серпня вкотре обстріляли Сумщину. Внаслідок цього спалахнула потужна пожежа.

Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, область обстрілювали з різних видів зброї.

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Окупанти вкотре гатили по Сумщині

Живицький розповів, що 7 серпня після 13:00 почалися обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади.

Мінометний вогонь, 10 "прильотів". Пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач,

– зазначив голова ОВА.

Він додав, що внаслідок обстрілу на двох вулицях зникло електропостачання. Наразі там проводять роботи з його відновлення.

Вже після 17:00 росіяни били з артилерії по околицях села Піски, Буринської громади. За словами Живицького, там нарахували 13 "прильотів".

Окрім цього, з 18:00 було 16 "прильотів" з артилерії по околиці Уланового, Есманської громади.

"По околиці села Манухівка Новослобідської громади росіяни відкрили артилерійський вогонь", – зауважив очільник ОВА.

Внаслідок 13 російських "прильотів" зазнали пошкоджень:

фермерське господарство,

ангар із сільськогосподарською технікою,

електромережі.

Своєю чергою, після 20:00 окупанти почали гатити з різних видів зброї по Середино-Будській громаді. Станом на 22:16 там вирує пожежа, а ворожий обстріл продовжується.

Дивіться фото з місць обстрілів сіл Павліка та Манухівка / Фото Дмитра Живицького

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