Росіяни атакували Харків "Молнією"

Росія продовжує атакувати Харків. Черговий удар стався вранці 19 травня безпілотником "Молнія".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про обстріл Харкова

Атака "Молнією" на Харків була здійснена приблизно об 11:07.

Постраждав Київський район міста.

Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!

– наголосив Олег Синєгубов.