19 травня, 11:28
Росіяни атакували Харків "Молнією"
Росія продовжує атакувати Харків. Черговий удар стався вранці 19 травня безпілотником "Молнія".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
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Що відомо про обстріл Харкова
Атака "Молнією" на Харків була здійснена приблизно об 11:07.
Постраждав Київський район міста.
Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань.
Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!
– наголосив Олег Синєгубов.