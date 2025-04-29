У Києві після удару "Шахедами" впали уламки: попередньо – сталося займання будинку та авто
- Вночі 29 квітня російські війська атакували Київ ударними БпЛА. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі.
- На місце події направлені екстрені служби, попередньо – горить приватний будинок і автівки.
Вночі 29 квітня російські війська атакували ударними БпЛА Київ. Відомо, що в одному з районів столиці зафіксовано падіння уламків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка, начальника Київської МВА.
Дивіться також Київ і область атакують "Шахеди": в столиці чути вибухи
Атака по Києву
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Очільник Київської міської військової адміністрації повідомив о 1:35, що у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. На місце прямують рятувальники.
Невдовзі мер міста повідомив і про виклик медиків у цей район.
Попередньо – горить приватний будинок і автівки. Екстрені служби прямують на місце,
– проінформував Віталій Кличко.
Згодом міський голова зазначив, що за повідомленням медиків, у Деснянському районі постраждала жінка. Їй надають допомогу на місці.
Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку,
– повідомив Кличко о 2:48.
Нагадаємо, що після опівночі на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО. Також повідомлялося і про роботу протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях в Києві.