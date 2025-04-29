У Києві після удару "Шахедами" впали уламки: попередньо – сталося займання будинку та авто

Вночі 29 квітня російські війська атакували ударними БпЛА Київ. Відомо, що в одному з районів столиці зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка, начальника Київської МВА.

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Атака по Києву

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Очільник Київської міської військової адміністрації повідомив о 1:35, що у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. На місце прямують рятувальники.

Невдовзі мер міста повідомив і про виклик медиків у цей район.

Попередньо – горить приватний будинок і автівки. Екстрені служби прямують на місце,

– проінформував Віталій Кличко.

Згодом міський голова зазначив, що за повідомленням медиків, у Деснянському районі постраждала жінка. Їй надають допомогу на місці.

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку,

– повідомив Кличко о 2:48.

Нагадаємо, що після опівночі на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО. Також повідомлялося і про роботу протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях в Києві.