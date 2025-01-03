Окупанти штурмували на Харківському та Куп'янському напрямках: зруйновані деякі позиції ЗСУ

Окупаційні війська продовжують тиснути на Харківському та Куп'янському напрямках. Минулої доби, 2 січня, було зруйновано деякі позиції ЗСУ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Вживаються заходи для стабілізації тактичної ситуації.

Дивіться також Як звільняли Вовчанський агрегатний завод: ГУР показало ексклюзивне відео

Яка ситуація в Харківській області

Окупанти продовжують штурмові дії на Харківському та Куп'янському напрямках. 2 січня російські війська атакували позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Загризового, Дворічної та Кругляківки.

Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що наразі вживаються заходи для стабілізації тактичної ситуації та запобігання погіршенню позицій українських сил на цих напрямках.

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року росіяни намагалися форсувати річку Оскіл у Харківській області за допомогою різних плавальних засобів, зокрема і гумових човнів. Втім, окупанти, які намагаються розосередитися після переправи, вираховуються і успішно знищуються українськими військовими.