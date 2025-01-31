Внаслідок падіння "Шахеда": у багатоповерхівці в Черкасах виникла пожежа
- Внаслідок російської атаки безпілотників на Черкаси уламки "Шахеда" спричинили пожежу в багатоповерхівці.
- Сили ППО на Черкащині знищили 6 безпілотників, мешканці будинку не постраждали.
У ніч проти 31 січня російські війська атакували Черкаси ударними безпілотниками. Уламки одного з російських "Шахедів" призвели до пожежі в багатоповерхівці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Які наслідки атаки БпЛА на Черкащину
В Черкаській ОВА зазначили, що росіяни з ночі до ранку атакували регіон дронами. У Золотоніському районі Черкащини повітряна тривога досі триває.
За попередніми даними, в черкаському небі сили ППО знищили 6 російських безпілотників, у більшості випадків – без наслідків.
Однак в обласному центрі уламки "Шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки.
У подальшому там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину,
– повідомив Ігор Табурець.
На щастя, з мешканцями будинку все гаразд і допомоги медиків вони не потребували. Начальник ОВА також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги – не зволікати та убезпечуватися.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, вночі 31 січня дрони-камікадзе також намагалися атакувати Київ та Київську область. Однак інформація щодо падіння уламків дрона на будинок в Оболонському районі столиці не підтвердились.