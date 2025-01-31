Внаслідок падіння "Шахеда": у багатоповерхівці в Черкасах виникла пожежа

У ніч проти 31 січня російські війська атакували Черкаси ударними безпілотниками. Уламки одного з російських "Шахедів" призвели до пожежі в багатоповерхівці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Читайте також Росіяни атакують "Шахедами", тривога у Києві: для яких областей є загроза

Які наслідки атаки БпЛА на Черкащину

В Черкаській ОВА зазначили, що росіяни з ночі до ранку атакували регіон дронами. У Золотоніському районі Черкащини повітряна тривога досі триває.

За попередніми даними, в черкаському небі сили ППО знищили 6 російських безпілотників, у більшості випадків – без наслідків.

Однак в обласному центрі уламки "Шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки.

У подальшому там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину,

– повідомив Ігор Табурець.

На щастя, з мешканцями будинку все гаразд і допомоги медиків вони не потребували. Начальник ОВА також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги – не зволікати та убезпечуватися.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, вночі 31 січня дрони-камікадзе також намагалися атакувати Київ та Київську область. Однак інформація щодо падіння уламків дрона на будинок в Оболонському районі столиці не підтвердились.