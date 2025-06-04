Росіяни атакували на Сумщині завод із виробництва біоетанолу: стався розлив патоки

Окупанти атакували безпілотниками завод із виробництва біоетанолу в Сумській області. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

Уночі 3 червня Росія атакувала Лебединську громаду Сумщини. Попередньо, є влучання 12 БпЛА.

Ворожі дрони влучили по підприємству в селі громади. Внаслідок російських ударів спалахнула пожежа.

В ОВА уточнили, що це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, минулося без постраждалих.

Окрім того, внаслідок атаки окупантів пошкоджені близько 10 приватних будинків.

Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Довідка. Біоетанол – зневоднений етиловий спирт, який виготовляють із сільськогосподарської сировини, зокрема, кукурудзи та пшениці. Його додають у бензин для покращення екології й енергетичної незалежності. Має менший рівень викидів шкідливих речовин при згорянні, ніж традиційні палива. Біоетанол допомагає зменшити залежність від імпорту нафти, стимулює внутрішнє виробництво й аграрну економіку.

