Росіяни атакували Одесу: сталося займання у житловому секторі, є постраждалі

У мерії Одеси та Силах оборони Півдня розповіли про наслідки російського удару вночі 23 квітня. Постраждали щонайменше 7 людей, серед них – 2 дітей.

В Одесі пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир. Станом на 4:26 екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

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Що відомо про постраждалих в Одесі

За уточненими даними, врятовано 34 людини, з них – 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Попередньо – без загиблих,

– написав у своєму телеграм-каналі мер міста Геннадій Труханов.

Він також показав фото наслідків атаки. На місці розгнорнули оперативний штаб для розселення та надання допомоги постраждалим.



Постраждав житловий сектор Одеси / Фото з телеграму-каналу Труханова

Попередня атака по Одещині

Попередньої ночі, 22 квітня, росіяни атакували Одеську область 7 безпілотниками з окупованого Криму. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 5 з них. Решта поцілили по території фермерського господарства й пошкодили склади та сільськогосподарську техніку.