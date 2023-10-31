Росіяни кидають у "м'ясні атаки" під Авдіївкою незахищену піхоту "Штурм-Z", – ISW

Окупанти продовжують сунути на Авдіївку, хоч і зазнають колосальних втрат. Так, у "м'ясні атаки" ворог кидає незахищену піхоту з підрозділу "Штурм-Z".

На це звернули увагу аналітики з Інституту з вивчення війни. Вони зауважили, що сформовані штурмові підрозділи "Штурм-Z" здебільшого з новобранців-полонених. Їх же кидають у лобові атаки.

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Росія готується до "м'ясних атак"

На цьому 30 жовтня наголосив речник оперативно-таврійського угруповання полковник Олександр Штупун. Він зазначив, що ворог готується до "м'ясних атак" – лобових атак піхоти під Авдіївкою. Окупанти тренують штурмові підрозділи для майбутніх штурмів без екіпірування.

Посилаються в інституті на російського воєнкора, який переконує, що перебуває на Авдіївському напрямку. Він зазначає, що "м'ясні атаки" – це коли російські піхотні сили атакують без артилерійської підтримки, щоб придушити українські вогневі позиції. За його словами, коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, то стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для контратак ЗСУ.

Інший воєнкор стверджував, що штурмові загони "Штурму-Z" на Авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій. Вони у середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу. Він же критикував погану підготовку військових підрозділу та небажання вищестоящих офіцерів враховувати пропозиції командирів "Штурму-Z" під час призначення їм бойових завдань.

Воєнкор зазначив, що підрозділи "Штурму-Z" часто вводяться у бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку з сусідніми підрозділами. Крім того, вони намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття. Це спричиняє ще більшу кількість втрат серед особового складу.

Обидва воєнкори наголосили на відсутності належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Один із них зазначив, що ці фактори перетворюють підрозділи "Штурму-Z" на "сміття", так і не досягнувши значних результатів. В Інституті наголошують, що неодноразово повідомляли про те, що ці підрозділи неефективні.