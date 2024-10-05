Крім "Шахедів", росіяни запускають дрони невстановленого типу: Ігнат розповів, що про них відомо

Російські війська дедалі частіше на додачу до "Шахедів" застосовують дрони невстановленого типу. Таким чином ворог прагне перевантажити українську ППО та провести повітряну розвідку.

Про нову тактику окупантів розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. За його словами, ці дрони часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

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Які дрони почали застосовувати росіяни

Юрій Ігнат прокоментував комбіновану російську атаку в ніч проти 5 жовтня. Він пояснив, що було збито усього три "Шахеди", а решта 10 БпЛА було локаційно втрачено у південних і північних регіонах. Імовірно, це могли бути дрони інших типів, ідентифікація яких, під час виявлення, проводиться спеціалістами на землі.

Зокрема, росіяни дедалі частіше використовують дешеві БпЛА, зокрема "Гербера", які виробляються ворогом у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль.

Що таке "Гербера" Це російський безпілотний літальний апарат. Його називають спрощеною версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який у Росії переназвали в "Герань-2". Перші повідомлення про новий російський безпілотник "невстановленого типу" були датовані другою половиною липня 2024 року.

Водночас у Повітряних силах наголосили, що будь-яка повітряна ціль ворога – лише точка, маркер на моніторах ППО. Остаточно з'ясувати, що саме летіло та яке було корисне навантаження, можна лише за уламками на землі.

Локаційно втрачені – термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають з радарів, а це своєю чергою означає, що вони або вичерпали запас пального, або впали під впливом засобів РЕБ Сил оборони,

– розповів Ігнат.

Також досить частими є випадки, коли ворожі цілі повертаються на територію Росії або Білорусі.