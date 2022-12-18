Росіяни атакують дронами: на Вінниччині чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО

Увечері 18 грудня на Вінничині оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони на територію області.

Сирени в області пролунали близько 18:53. Згодом в області почули звуки вибухів.

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Ймовірно, спрацювала ППО

Перші повідомлення про вибухи у Вінницькій області з'явилися близько 19:20. Станом на 19:50 офіційної інформації про вибухи немає.

У мережі пишуть про щонайменше 1 безпілотник, який помітили у небі над регіоном. За даними Monitor, на Вінничині спрацювала ППО.

Станом на 20:00 повітряна тривога в регіоні триває, то ж важливо перебувати в укриттях. Не можливо передбачити, куди атакуватиме ворог,, так само як неможливо передбачити, куди падатимуть уламки ворожих дронів після успішної роботи ППО.