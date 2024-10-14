Росіяни атакують на Курщині та підійшли під Мирноград: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація по всій лінії фронту залишається складною та напруженою. На окремих ділянках в районах Донецької та Курської областей минулого тижня ситуація була особливо тяжкою.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 7 по 13 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Що відбувається в Курській області

Протягом останніх тижнів росіяни постійно намагалися пробити оборону українських військ на північному фланзі утвореного раніше плацдарму в Курській області. На жаль, за даними аналітиків DeepState, минулого тижня їм це вдалося. 10 жовтня ворог почав масовану атаку на позиції українських захисників, захопивши низку позицій та населені пункти Зелений Шлях і Любимівка. До кінця тижня Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, хоча про відновлення усіх втрачених позицій мова не йде.



Як змінилася ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни зосередили на Курщині близько 50 000 загарбників, значну частину з яких зняли з інших напрямків фронту. Поки що невідомо, на скільки ворог послабив свої угруповання на інших напрямках та які це матиме для нього наслідки.

13 жовтня аналітики DeepState опублікували інформацію про розстріл росіянами 9 українських військовополонених в районі села Новоіванівка Курської області. Росіяни роздягли бійців, котрі здалися в полон, та вбили їх. Україна розпочала розслідування. Тільки у жовтні росіяни вбили щонайменше 27 українських полонених і також цього місяця стало відомо про страту 4 українських бійців на агрегатному заводі у Вовчанську.

Росіяни майже дійшли до річки Оскіл

У районі Куп'янська росіяни продовжують штурмувати позиції Сил оборони в районах сіл Синьківка, Іванівка, Колісниківка та Кругляківка. Основні зусилля ворога в цьому районі зосереджені на плацдармі між Колесниківкою та Кругляківкою в напрямку річки Оскіл. Від лінії зіткнення до берега залишається кілька сотень метрів

Ймовірно, росіяни планують дійти до берега, а тоді продовжувати вести наступ у двох напрямках – на Ківшарівку та Куп'янськ на півночі та на Борову на півдні. Окупанти продовжують здійснювати спроби витиснути українські війська з лівого берега річки Оскіл, аби вивільнити деякі сили й відправити на інші напрямки.





Куп'янський напрямок / Карта DeepStateMAP

Ворог хоче повністю окупувати Луганщину

Складною залишається ситуація в Луганській області, адже росіяни націлені на повну окупацію регіону. Ще у липні 2022 року ворог заявив про нібито повний контроль, хоча тоді тривали ще бої у Білогорівці. Згодом це село було окуповане, однак під контролем росіян воно пробуло лічені тижні й у вересні Сили оборони звільнили Білогорівку та низку інших населених пунктів на заході області. Тепер же росіяни прагнуть захопити їх повторно.

Минулого тижня росіяни провели штурми в районі Стельмахівки, просунувшись до села з напрямків Коломийчихи та Новоселівського, а також окупували сусідню М'ясожарівку. В районі Андріївки росіяни ще минулого тижня вийшли на адмінмежу між Луганщиною та Харківщиною.





Ситуація на Луганщині в районі Стельмахівки / Карта DeepStateMAP

Якщо в районі Надії, Твердохлібового та Новоєгорівки відносне затишшя, то в Макіївці та Невському тривають постійні штурми. Ворог сподівається просунутися й захопити Греківку й Новолюбівку відповідно. Також ворог не припиняє тиску на село Білогорівка.



Район Макіївки та Невського / Карта DeepStateMAP

Бої за Торецьк

Складною залишається і ситуація в Торецьку на Донеччині. Тижнем раніше росіянам вдалося дійти до центральної частини міста. Загалом ворог тисне в місті з трьох напрямків і збільшує зону контролю. Хоч у міській військовій адміністрації кажуть, що Сили оборони контролюють близько половини міста, на карті видно, що більша частина Торецька під контролем ЗСУ.

Також росіяни атакують в напрямку Дачного, а поблизу Залізного прагнуть просунутися до околиць Торецька. Тривають бої в Неліпівці, Нью-Йорку та поблизу Сухої Балки, де минулого тижня ворогу вдалося просунутися.





Торецький напрямок / Карта DeepStateMAP

Росіяни під Мирноградом

На Покровському напрямку минулого тижня росіяни окупували одразу 3 села, за які тривалий час точилися бої, а саме Крутий Яр, Красний Яр і Миколаївку. Остання залишалася єдиним населеним пунктом, який відділяв росіян і Мирноград. Тому зараз відстань від лінії зіткнення до міста становить трохи більше кілометра.

Після окупації цих сіл росіяни також намагалися просуватися в напрямку Покровська, однак поблизу Сухого Яру Сили оборони відбили ворожі атаки та навіть відновили деякі позиції, втрачені раніше.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

У районі Селидового тим часом ворожий план взяти місто в "клешні" поки не вдається реалізовувати. Просувань на північному фланзі біля Селидового не зафіксовано, водночас на південному фланзі ворог просувається в Цукуриному в південно-західному напрямку.

Також окупанти тиснуть на Ізмайлівку та Гірник, окупували Бажане Перше і намагаються наступати на Бажане Друге.





Район Селидового / Карта DeepStateMAP

Ворожий клин біля Курахового

Після окупації Вугледара, Курахове залишається одним з останніх міст на півдні підконтрольної Україні частини Донецької області. А після того, як завершилися бої за Красногорівку – місто стало наступною ціллю росіян. Ворог минулого тижня прорвав оборону наших військ в районі села Острівське, що біля самого Курахового.

Вочевидь, ворог прагне зайти в Курахове саме з Острівського, проте тако окупанти тиснуть на Максимільянівку, адже в разі її захоплення відкриється ще один шлях наступу на Курахове. Станом на зараз ворог окупував східну частину села.





Ситуація в районі Курахового / Карта DeepStateMAP

Наступи росіян після захоплення Вугледара

Після того як росіяни окупували Вугледар, ворожі війська продовжують вести наступальні дії на Вугледарському напрямку, зокрема в районах Водяного, Катеринівки та Золотої Ниви, а також в напрямку Богоявленки.





Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Активізація ворога на Запоріжжі та на Кінбурнській косі

Минулого тижня стало відомо про активізацію ворожих військ в Запорізькій області. Зокрема, аналітики DeepState уточнили лінію фронту в районі села Роботине, за яке тривалий час точаться складні бої. Ворог захопив більшість селища, точніше те, що залишилося від нього після боїв.





Як змінилася ситуація в Роботиному / Карта DeepStateMAP

Також активізувалися ворожі диверсійні групи в районі прифронтового села Кам'янське, що колись було на березі Каховського водосховища. Біля населеного пункту суттєво збільшилася сіра зона.



Ситуація в Кам'янському / Карта DeepStateMAP

Також минулого тижня стало відомо про те, що ворог активізувався на Кінбурнській косі – єдиній частині Миколаївської області, котра з 2022 року залишається в російській окупації. Попри удари Сил оборони раніше, ворог накопичує сили на косі, ймовірно, з наміром починати нові штурми. Тож під загрозою опиняється прибережна територія Миколаївської області, особливо район Очакова.

Потрібно завжди підтримувати Сили оборони

Ситуація на фронті складна і це факт. Та лише завдяки людям, котрі зараз на фронті, ворожі війська не просуваються під Києвом, Одесою, Львовом, Вінницею чи іншими українськими регіонами.

Тому кожен із нас має зараз тільки два шляхи – бути в армії або бути для армії, бо інакше ворог втілить свій план знищення України та українців.

Найменше, що може зробити кожен з нас, аби підтримати наших захисників, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.