Приїхали: для росіян у Бахмуті безвихідь

Російські окупанти зайшли у східний сектор Бахмуту, де в основному приватна забудова, та просунулися до річки Бахмутівка. Однак сидять вони, умовно, по лінії вулиці Щедрої. Чому? Та тому, що з правого берега Бахмутівки лівий берег обстрілюють.

Росіяни знайшли у Бахмуті сакральне місце

Для того, щоб вийти на правий берег, необхідно зайняти позицію, підігнати техніку для форсування водної перешкоди та почати форсування накопиченими силами та засобами. А як це зробити, якщо лівий берег прострілюється углиб на 400 метрів?

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Відповідь проста – сидіти в приватному секторі й жувати онучі, поки рак не свисне. А паралельно отримувати регулярні прильоти, які не дозволяють відновити боєздатність, накопичити БК і підготувати кидок на форсування річки.

Південна локація під повним контролем ЗСУ. Окупанти намагалися пробити південну оборону, але їх дуже символічно розмотали на цвинтарі. По суті, для них це стає сакральним місцем – йдуть на штурм через цвинтар, і там усі залишаються.

Говорити про найближчу перспективу прориву оборони південного сектору Бахмуту – не можу. У росіян її зараз немає, якщо вони не затягнуть туди серйозніший ударний кулак і не сконцентрують вогневий тиск. Однак вони не можуть це зробити, оскільки не мають необхідного ресурсу.

В окупантів вимальовується Уроборос

Північна локація – все дуже складно. Тиск ворога з півночі є зараз найвідчайдушнішим та істеричним. Однак природні перепони є лінією оборони і дозволяють ефективно відбивати хвилі окупантів, які йдуть на штурм.

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У короткостроковій перспективі у ворога нема шансів перерізати артерії 0504 та 0506. На це вистачить ресурсів, які зараз сконцентровані на півночі, сході та півдні міста. Якщо відтягнуть ресурс для штурму трас – отримають контратаку і втратять те, що зайняли сьогодні з міста.

Своєю чергою, відтягнути частину сил з локацій у 0504 і 0506 для посилення тиску на північ і південь, щоб здійснити прорив у центрі, росіяни також не можуть. Ослаблення спричинить обвал флангів, про що не так давно натякнув півень Путіна Євгєній Пригожин.

Тобто для ворога у Бахмуті зараз вимальовується такий собі Уроборос. Куди і як би вони не смикнулися, будуть жувати власний хвіст. Цю ситуацію може вирішити лише перекидання додаткових сил та ресурсів. Причому не малих – до 30 БТГр. Ось тільки їх нема.