Вдалий час для нас: скільки росіяни будуть без нормального зв'язку на фронті 

По всій лінії фронту окупанти залишились без Starlink. Це чи не найкращий інструмент зв'язку на фронті для військових, без якого росіянам тепер буде досить важко.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що армія Росії може згодом відновити для себе зв'язок. Однак він точно не буде таким, як раніше, а сама процедура буде тривати до 6 місяців.

Скільки росіяни будуть без нормального зв'язку на фронті?

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що вже приблизно 2 роки противник активно застосовує Starlink, замовляючи їх через "сірі" схеми на фронт. Кілька десятків тисяч терміналів Росія зареєструвала у країнах Східної Азії.

Цікаво, що Росія використовує саме американські технології, а не власні розробки зв'язку. Очевидно, що зв'язок Starlink є кращий за всіма характеристиками.

Для росіян це буде проблемою в наступні кілька місяців, можливо навіть до пів року,

– наголосив він.

Це не означає, що окупанти "ляжуть" без зв'язку. Однак армія ворога немає спроможностей швидко налагодити зв'язок до того рівня, який він був раніше, щоб керувати великою воєнною машиною. Українські військові мають скористатись такою можливістю, поки ворог думає, як йому розв'язати цю проблему.

Цікаво! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук висловив думку про те, що через проблеми зі зв'язком у росіян для ЗСУ відкрилось "вікно можливостей" – українські військові можуть проводити контратаки, щоб повернути тактичні позиції.

Що тепер не може робити ворог без Starlink?