Росіяни біля Донецька стратили українців, які намагалися здатися в полон, – США

США отримали інформацію про те, що на Донеччині російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон.

Про це повідомила спеціальна американська представниця з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН.

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За її словами, ця інформація перевірена.

Російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не надавала їм варту,

– заявила Бет Ван Шаак.

Американка пояснила, що такі дії є порушенням основного принципу права війни: заборони на кару цивільних осіб і військових, які здалися, отримали поранення тощо.

Страти внесли до списку військових злочинів Росії, серед яких також – напади на цивільних осіб, викрадення дітей, катування та зґвалтування. Ван Шаак запевнила, що всі будуть притягнуті до відповідальності.

До слова, міський голова Бучі на Київщині Анатолій Федорук повідомив, що російські окупанти розстрілювали людей за спеціально складеними списками. Ймовірно, їх сформували не росіяни, а місцеві колаборанти.

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