Людожерське меню війни: у росіян є один спосіб зупинити Путіна

До спекулятивної тези, що "в Росії багато нормальних людей, які проти війни, не можна всіх під один гребінець"...

Осиковий кілок для режиму Путіна

Залишаючись у Росії, можна лише єдиним способом висловити свій протест проти війни. І це не мітинги та пікети, які не завдають жодної шкоди системі. Більше того – вони завдають шкоди мітингувальникам. Їх калічить відгодована фашня – ну, і кому від цього гірше?

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Єдина дієва мирна форма спротиву – припинити працювати на фашистську економіку. Оголосити безстроковий страйк. Масово. Не ходити на роботу і не платити ні за що. Відрізати себе від фашистської держави повністю.

Питання "як таке можливе?" не приймаються. Населення саме поставило себе та українців у становище "неможливості". Аргументи "треба ж утримувати сім'ю, годувати дітей, платити за квартиру і якось забезпечувати..." – це все в топку. У 2018 році я говорив про безстроковий мирний страйк – куди мене послали всім згуртованим колективом?

Вибір між життями й срібняками

Російські бомби хр*нчать всіх підряд. Вони не розбирають жінок, дітей, старих – мочать усіх. Ваші бомби руйнують будинки та квартири. Ви позбавили українців житла взагалі. Вас же "не колише", що відчувають матері, які втратили своїх немовлят під бомбардуваннями? Бо це входить у людожерське меню війни. Ось і з приводу вас – нікого не трясе, як ви викручуватиметеся в ситуації, що склалася.

До теми Про що потрібно говорити з Путіним

Продовжуєте ходити на роботу і підгодовувати фашистську економіку? Значить, ви – фашисти, які підтримують тісні відносини з державою, яка розв'язала цю війну. І коли бомби повернуться бумерангом на ваші голови, ніхто не думатиме про вас і ваших дітей. Ваші горе та страждання сприйматимуться у всьому світі як акт справедливої ​​відплати.

На війні як на війні. Тим більше, що цю війну розпочали саме ваші правителі, яких ви зас*яли повалити.

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